25 races de chiens qui ne perdent pas (trop) leurs poils

Schnauzer

Le schnauzer se présente dans toutes les tailles, et possède un manteau épais à poils raides qui mue peu. Il requiert un brossage hebdomadaire et un toilettage régulier, de ses poils faciaux en particulier (le nom de cette race est un mot allemand qui veut dire «museau moustachu» et vous le reconnaîtrez toujours à ses longues et soyeuses moustaches et à sa barbe). En plus de perdre peu ses poils, le schnauzer, quelle que soit sa taille, est absolument adorable et enjoué, et de plus facile à dresser. En parlant de ça, avez-vous testé ces trucs de base pour dresser un chien?