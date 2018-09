15 signes que votre chien est en colère contre vous

4 / 15

Patrick Tr/Shutterstock

Il ne vous regarde pas dans les yeux

Si une personne refuse de vous regarder dans les yeux et vous tourne le dos, elle vous envoie le message très clair qu’elle était en colère. C’est la même chose avec les chiens, dit Erin Askeland, spécialiste du dressage et du comportement canin. «Un chien heureux et à l’aise sera probablement disposé à établir un contact visuel avec son maître et à attirer son attention. À l’opposé, un chien en colère ou contrarié évitera ce type d’interaction et s’éloignera de son maître, quittera la pièce, voire ira même dormir ailleurs», dit-elle. Voici pourquoi dormir avec votre chien est bon pour le sommeil.

Comment résoudre ce problème? Passez avec votre chien des moments de calme et de tranquillité pour vous aider à vous détendre – en lisant un livre par exemple ou en écoutant de la musique douce.