12 choses à savoir avant d’adopter un chien de refuge

Suivez ces simples conseils pour assurer votre sécurité ainsi que celle de votre famille et du chien dont vous venez de sauver la vie.

Votre chien a peur

Votre chiot est vraisemblablement terrifié et c’est normal. Il a vécu une mauvaise expérience : il a été abandonné, ou ramassé comme chien errant, ou séparé de sa mère et de ses frères. Les refuges sont importants et nécessaires, mais ce ne sont pas des lieux calmes. Votre nouveau chien a passé du temps dans une cage ou un enclos, qu’il a partagé peut-être avec deux ou trois autres. Il était entouré de cages et d’enclos remplis de chiens qui aboyaient et hurlaient. Un étranger (vous) l’a mis dans une auto (tout à fait terrifiante) et l’a conduit dans un nouvel endroit. Il doit maintenant s’ajuster; donnez-lui le temps de s’habituer à son nouvel habitat.

