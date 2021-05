Télépathie: découvrir ce que pense mon chien

1 / 5

Nishant Choksi

J’ai une bonne douzaine d’amis, tous dans la cinquantaine, qui ont tous étonnamment réagi à la pandémie en adoptant un chiot. Moi aussi. En 2020, confinée à la maison, terrifiée à l’idée de sortir sans avoir revêtu une combinaison Hazmat, j’ai soudain éprouvé le besoin impérieux d’acquérir un berger australien de sept semaines. Nos irrépressibles désirs nés en temps de pandémie feront sûrement un jour l’objet d’études sur le comportement irrationnel de l’homme. Il faut savoir que cette race de berger est la plus énergique du monde et que, déjà d’un âge avancé, je suis d’un naturel paresseux et le plus souvent plongée dans un livre. Plus accablant, l’expérience n’était pas nouvelle pour moi.

Entre les chiens et moi, le problème est que, pour ma part, je n’ai pas la moindre idée de ce qu’ils veulent, et que, de leur côté, ils semblent tout aussi incapables de deviner ce que je dis. Cette impasse domestique est devenue légendaire dans la famille après que nous avons adopté Kevin, un croisé border collie et basenji. Résultat de la rencontre de la race la plus intelligente du monde et d’une des plus idiotes, ce chien, certes extrêmement alerte, ne comprenait rien à rien. Qu’il se soit agi de demander de la nourriture, de manifester son envie d’exercice, de sauter sur le canapé, de réclamer un jouet ou, qui sait?, d’avoir une conversation sur la note d’électricité, Kevin ne savait pas s’exprimer autrement qu’en se frottant contre moi ou en me dévisageant. Il pouvait le faire 50 fois par jour, me fixer intensément sans remuer un muscle. Et malgré des années de vie commune, je n’ai jamais pu percer le mystère de ses intentions. Nous avons ainsi coexisté dans un état de profonde incompréhension mutuelle. Peut-être que la connexion serait plus simple en adoptant un chien compatible avec votre signe astrologique.