23 races de chien de taille moyenne (parfaits pour vous!)

Jagoda Matejczuk/Getty Images

Les meilleures races de chiens de taille moyenne

Les chiens ont cet atout d’exister en de nombreuses tailles: il y a les races les plus mignonnes et irrésistibles, bien entendu, les races les plus petites et les races de gros toutous pleins d’amour. Il se trouvera donc toujours un chiot pour l’amateur de la gent canine.

Au milieu de ce choix, il y a ces chiens de taille moyenne qui correspondent, pour beaucoup, au format idéal! Et quel est-il? «Ces races pèsent entre 9kg et 25kg (20-60lb) à l’âge adulte, et mesurent moins de 68cm (27po)», précise Katy Neslon, vétérinaire en chef chez la boutique en ligne Chewy. Découvrez les caractéristiques de ces chiens de taille moyenne, et leur patrimoine génétique. L’une d’elles pourrait être la taille parfaite pour le quadrupède qui viendra agrandir votre famille. Si la taille du chien ne compte pas, vous trouverez votre bonheur parmi ces races de chiens idéales pour votre famille.