Les plus beaux sentiers pour faire de la randonnée avec son chien

Le parc côtier Kiskotuk et l’île Verte – Bas-Saint-Laurent

Le mot malécite Kiskotuk signifie «terre dénudée à marée basse». Ce parc côtier est divisé en sept secteurs de découverte répartis entre trois municipalités. Le parc, qui englobe le Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna, comporte de grandes étendues herbeuses ainsi que des prairies d’herbes salines, des collines, des tourbières et des forêts d’épinettes.

Le réseau compte 10 sentiers, dans plusieurs secteurs, pour un total de 39 kilomètres. Le sentier des Passereaux (3 km) par exemple, forme deux boucles qui débutent par la présence d’un marais salé avec plusieurs points de vue sur le fleuve. Par la suite, le sentier se dirige vers une forêt de conifères pour grimper sur un cran rocheux d’où vous pourrez admirer le magnifique panorama.

L’île verte offre également plusieurs kilomètres de plages sablonneuses où l’on peut marcher. Sur la rive nord, on peut observer des baleines et des phoques. On peut également y visiter le plus vieux phare du fleuve Saint-Laurent (1809) et une ancienne école de rang. En été, lors de la plus longue marée basse, une traversée à pied est organisée entre le village de L’Isle-Verte et l’île à environ 5 kilomètres.

