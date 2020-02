Faire le deuil de son animal de compagnie

La perte d'un animal de compagnie que l'on chérit est l'une des expériences les plus traumatisantes qu'on puisse connaître. On estime que le recours à des services spécialisés peut notamment aider ces personnes à surmonter leur chagrin.

Faire le deuil après la mort de son animal de compagnie

Quand Ralphie, un terrier de trois ans, est mort, ses maîtres ont eu le cœur brisé. Après d’innombrables visites à la clinique vétérinaire, suivies d’un diagnostic d’allergies graves et de l’échec de tous les traitements, ils n’avaient eu d’autre choix que de regarder leur fidèle ami se battre contre la mort. Finalement, une seule décision s’est imposée: l’euthanasie.

Voici comment trouver un vétérinaire compétent, qui aura de la compassion pour votre animal.

«Nous lui avons organisé de petites funérailles familiales et avons fait incinérer son corps. On ne se remet pas vraiment d’une telle perte, mais la cérémonie nous a aidés», déclare M. Jullian Brace, directeur de funérailles au Deceased Pet Care Funeral Home and Crematory à Atlanta, en Géorgie.

«Il est important de prendre le temps de pleurer la mort d’un animal de compagnie, constate M. Brace. Pour la plupart de nos clients, l’animal fait partie de la famille. Comme nous aimons nous-mêmes les animaux, nous cherchons à offrir notre sympathie et notre compréhension à nos clients.»

Un appui moral nécessaire

Selon un nombre croissant de psychologues, il existe des liens très profonds entre les maîtres et leurs animaux. Les gens âgés, qui y perdent un ami et doivent maintenant s’habituer à vivre seuls, sont tout particulièrement affectés.

Compassion

Brenda Jones, secrétaire de direction de l’International Association of Pet Cemeteries and Crematories (IAPC), se rappelle que les gens avaient l’habitude de se moquer d’elle quand ils entendaient ce nom. Plus maintenant.

«Aujourd’hui, les animaux de compagnie font partie de la vie de leurs maîtres; ce sont des membres de la famille. Nous existons depuis plus de 30 ans et bien des changements se sont produits depuis la fondation de notre organisme,» assure Brenda Jones. L’IAPC estime qu’il existe maintenant aux États-Unis plus de 600 cimetières d’animaux.

Dire adieu

Il y a toutes sortes de cérémonies d’inhumation pour les animaux de compagnie et elles s’adaptent aux besoins de chaque famille. Même les cérémonies et les rituels les plus simples aident les enfants à pleurer leur ami. Que vous optiez pour une cérémonie élaborée ou toute simple, il existe mille et une façons d’honorer la mémoire d’un animal que vous aimez. Vous pouvez réunir ses photos dans un album ou tout simplement parler souvent de lui avec des parents et des amis. En laissant s’exprimer votre peine et en rendant hommage à celui qui est parti, vous aiderez vos blessures à mieux cicatriser.