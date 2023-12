Les meilleurs petits pains de Noël

Recette de bonshommes en pain d’épice

Trucs de cuisine

Comment vérifier la levure pour obtenir les meilleurs petits pains?

Pour faire lever la levure pour cette recette (et d'autres), ajoutez un sachet de levure à de l'eau tiède (environ 105°F-115°F) mélangée à une cuillère à soupe de sucre. L'eau chaude et le sucre activeront la levure. Vous saurez si votre levure est prête à être ajoutée à votre recette lorsque le mélange commencera à devenir mousseux et à faire des bulles. Ne sautez pas cette étape! Elle est cruciale pour la préparation des petits pains et pour d'autres recettes de pain à la levure.

Comment faire lever les petits pains?

Après la fermentation de la levure et le pétrissage de la pâte, vous devez également procéder à la fermentation de la pâte (deux fois, en fait). Pour la première fermentation, placez la pâte dans un bol graissé et couvrez-la d'un linge à vaisselle propre. Laissez-la reposer dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume. Après cette première étape, façonnez les petits pains et laissez-les à nouveau reposer avant de les faire cuire.

Combien de temps faut-il pour que la pâte durcisse?

Le temps de fermentation dépend de la température et de l'humidité de votre cuisine. La levure aime les températures supérieures à 75°F, avec un peu d'humidité. Dans de bonnes conditions, la pâte lève en 45 à 60 minutes.

Comment façonner les petits pains?

Vous pouvez façonner les petits pains de nombreuses façons. Commencez par des ronds de base, puis passez aux nœuds ou aux rouleaux en forme de trèfle, que l'on obtient en regroupant trois boules de pâte.

Valeurs nutritives

1 petit pain (calculé sans garniture): 118 calories, 2g de lipides (1g de gras saturés), 30mg de cholestérol, 143mg de sodium, 21g de glucides (3g de sucre, 1g de fibres), 4g de protéines.