Gâteau aux carottes

Préchauffer le four à 350°F. Dans un bol, mélanger les œufs, l’huile et le sucre au robot jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Dans un autre bol, combiner la farine, le bicarbonate de soude, la cannelle et le sel; ajouter au mélange d’œufs et bien mélanger. Incorporer les carottes et les noix. Verser dans un moule à manqué, graissé, de 38x25x2,5 cm. Cuire jusqu’à ce qu’un cure-dent puisse être sorti sans aucune tache, environ 35 minutes. Laisser reposer sur une grille métallique.