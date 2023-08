Recette de tacos pour emporter

Dans une grande poêle, cuire le bœuf à température moyenne jusqu’à ce que la viande ne soit plus rose et qu’elle se brise en morceaux, soit 6 à 8 minutes; égoutter. Incorporer le mélange d’assaisonnement pour chili, le poivre, les tomates et les haricots; porter à ébullition. Réduire la chaleur; laisser mijoter, à découvert, jusqu’à ce que la texture devienne épaisse, soit 20 à 25 minutes; en remuant de temps en temps.