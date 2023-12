Bûche de Noël au chocolat

Placer les blancs d’œufs dans un grand bol; laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Tapisser de papier parchemin un moule de 38x25x2,5 cm graissé; graisser le papier et le mettre de côté.

Préchauffer le four à 375°F. Dans un grand bol, battre les jaunes d'œufs à vitesse élevée pendant 5 minutes. Incorporer progressivement 1/3 de tasse de sucre. Tamiser la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel ensemble deux fois; ajouter graduellement au mélange et bien remuer (la pâte sera très épaisse).