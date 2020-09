25 recettes faciles pour le déjeuner (et super bonnes pour la santé)

24 / 25

Un muesli miel et amandes à préparer la veille pour toute la famille

Cette recette goûteuse et saine s’exécute en un coup de vent. La veille, combinez lait de votre choix, yogourt, miel et jus de citron. Pour encore plus de saveur, ajoutez gingembre et vanille. Incorporez ensuite des flocons d’avoine, des fruits séchés, des amandes, de la noix de coco et des graines de lin. Couvrez et mettez au réfrigérateur pour la nuit. Au matin, garnissez de fruits frais si vous le désirez.

