14 aliments que les 50 ans et plus doivent consommer

Quand on a 50 ans et plus, on doit se préoccuper davantage de son alimentation. Les risques de maladies augmentent avec l’âge, tout comme la perte osseuse et musculaire. Consommer les aliments suivants tous les jours vous donnera un coup de jeune.

1 / 14 mariiamanger/Shutterstock Les betteraves Ces légumes racines au goût sucré apportent leur lot de bénéfices. « Les légumes racines peuvent stimuler votre énergie, votre matière grise, la santé de votre cœur et bien davantage, affirme Patricia Bannan, diététiste-nutritionniste et auteure de Eat Right When Time is Tight (en anglais seulement). Les betteraves sont pleines de nitrates qui peuvent augmenter l’apport de sang au cerveau, ce qui aide à combattre la démence. » Les nitrates peuvent également aider à contrôler la pression artérielle. « Les nitrates se transforment en oxyde nitrique dans le corps et peuvent contribuer à réduire la pression artérielle en dilatant les vaisseaux sanguins. » Il n’est jamais trop tard pour rattraper la forme! Cessez de croire à ces mythes sur la mise en forme après 50 ans.

2 / 14 sharshonm/Shutterstock Les graines de tournesol Nous rêvons tous de conserver une peau d’apparence jeune, n’est-ce pas? «Une étude suggère que la vitamine E combinée avec la vitamine C peut aider à protéger la peau des dommages causés par les rayons UV, déclare Natalie Rizzo, diététiste à New York. Les graines de tournesol constituent une excellente source de vitamine E et accompagnent bien une salade d’épinards. Les épinards contiennent de la vitamine C.» Vous êtes une femme et avez plus de 50 ans? Assurez-vous de connaitre ces 50 secrets pour vivre en meilleure santé.