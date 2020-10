Recette de pain maison à faire sans machine

Dans un grand bol, dissoudre la levure et ½ c. à thé de sucre dans l'eau tiède. Laisser reposer jusqu'à ce que des bulles se forment à la surface. Ajouter les 3 c. à soupe restantes de sucre, le sel et 3 tasses de farine, puis mélanger à l’aide d’un fouet. Incorporer l'huile dans le mélange de levure et verser dans le mélange de farine. Battre jusqu'à une consistance lisse. Incorporer graduellement la farine restante, 1/2 tasse à la fois, jusqu’à former une pâte molle.