20 choses que les milléniaux ont fait disparaître

Sergii Sobolevskyi/Shutterstock

Le mariage traditionnel

Les milléniaux ne font pas que retarder l’achat d’une maison, ils repoussent aussi l’âge du mariage… ou ne se marient carrément pas. Selon le Pew Research Center, la tendance à se marier plus tard dans la vie s’est amorcée il y a deux générations, et les milléniaux la perpétuent. Quarante-six pour cent des personnes aujourd’hui âgées de 25 à 37 ans sont mariées, comparativement à 67% des baby-boomers et 57% des gens de la génération X. Et quand ils se marient, les gens le font de plus en plus tard: au Québec, en 2016, l’âge moyen du premier mariage était de 33,4 ans chez les hommes et 31,9 ans chez les femmes.

Au début des années 1970, on se mariait en moyenne huit ans plus tôt. Une partie de cette situation peut être d'ordre économique, car les milléniaux atteignent la sécurité financière plus tard dans la vie. Mais il pourrait aussi s'agir d'un changement de priorités, car on estime qu'un nombre record de jeunes (un sur quatre) ne se marient jamais (bien qu'ils puissent cohabiter).