25 recettes de pizzas réconfortantes

Classique, maguerite, végé ou à la mexicaine: voici nos meilleures recettes de pizza pour satisfaire vos envies de pâte et de fromage! Qu’elles soient santé ou décadentes, elles sont toujours réconfortantes!

1 / 25

Shutterstock

Une recette de pizza au bacon et cheeseburger

Cette recette décadente de pizza au bacon goûte à s’y méprendre aux cheeseburgers servis en restauration rapide, pour la moitié des calories. Sur une croûte de blé entier, des ingrédients aussi surprenants que délicieux sont étalés, comme des épices à steak, de la sauce au yogourt grec et à la moutarde et même de la sauce Worcestershire. À essayer au plus vite!

