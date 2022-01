Recette de pâte à pizza facile et rapide

Remarque: Cette étape peut être réalisée la veille au soir! Diluer le sucre et la levure dans 100 ml d’eau chaude et laisser lever pendant environ 15 minutes.

Former un puits dans la farine et verser l’huile et le mélange à base de levure au centre. Ajouter le reste de l’eau et pétrir à la main ou au batteur.