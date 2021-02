22 photos (rarement vues) de la princesse Diana

16 / 22

MIKE FORSTER / DAILY MAIL /SHUTTERSTOCK

Un joyeux Noël digne d’une princesse

Quand on fait partie de la famille royale, il n’y a jamais de photos de chandails de Noël d’un goût douteux. Ici, nous voyons la princesse Diana avec ses garçons, William et Harry, dans leur plus beau costume en 1994.

N’hésitez pas à vous inspirer des traditions de la famille royale pour le temps des fêtes.