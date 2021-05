La vraie raison pour laquelle le prince Charles n’a pas épousé Camilla en premier

TIM ROOKE/SHUTTERSTOCK

C’était l’un des évènements les plus iconiques du siècle dernier: le 29 juillet 1981, le prince Charles épousait Lady Diana Spencer lors d’un mariage digne des contes de fées, regardé par 750 millions de personnes selon la BBC. Mais comme Diana l’avouera plus tard, ce fut la pire journée de sa vie.

«Je ne peux pas l’épouser», disait-elle à ses sœurs lors d’un dîner avant le mariage. Mais elle le fit tout de même. Bien sûr, nous connaissons tous la fin tragique de cette histoire. Le mariage malheureux et source de bien des scandales finit par un divorce en 1996, sans que l’amour du prince Charles pour Camilla Parker Bowles reste pour autant secret. En parlant de mariage, voici comment Meghan Markle a changé le prince Harry.

En 2005, le prince Charles épouse finalement Camilla et donne raison aux soupçons de Diana, décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1997. Le prince Charles étant aujourd’hui le successeur au trône, c’est à se demander si Camilla sera reine un jour. Avec cet amour qui persiste depuis 1972, alors qu’ils commencèrent à se courtiser, s’impose une autre question:

Pourquoi Charles n’a-t-il pas épousé Camilla en premier?

La question est abordée dans la biographie écrite par Sally Bedell Smith, Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life. Selon Bedell Smith, Charles avait adoré Camilla Shand depuis le tout début. En partie à cause de leur âge quasi similaire (contrairement à Diana, qui était 13 ans plus jeune), mais aussi parce que Camilla le considérait comme un égal plutôt que comme une idole. Cependant, la famille royale n’était pas intéressée d’avoir Camilla pour princesse. Elle était considérée comme «une femme d’expérience», ce qui n’était pas convenable et ne faisait pas un partenaire adéquat pour le prince Charles, selon la famille royale. De plus, elle n’était pas perçue comme suffisamment «aristocrate» pour être princesse, selon un compte-rendu du Daily Mail sur une autre biographie du prince Charles.

«C’est mignon que vous ayez une amourette, mais ceci ne peut absolument pas se terminer en mariage», avertissait l’oncle du Prince Charles, Lord Mountbatten, selon l’Express. Peu après, Charles – appelé outre-mer pour des obligations dans la marine –se sert du temps passé à l’étranger pour se distancer de Camilla. Camilla profite de l’écart du prince pour renouer avec son ancien prétendant, Andrew Parker Bowles. Selon Bedell Smith, il y avait bel et bien un plan de prévu pour que Camilla épouse Andrew une fois Charles hors du portrait.

La main de Andrew forcée

La rumeur entend que le père de Camilla aurait fait paraître un faux avis de fiançailles dans le Times, forçant ainsi Andrew à épouser Camilla, littéralement. Le prince Charles revint donc de son périple avec l’annonce des noces de Andrew et Camilla. Selon Bedell Smith, s’il n’y avait pas eu le tour de passe-passe du père de Camilla, Charles et Camilla se seraient peut-être mariés, malgré l’objection de la famille royale. À l’inverse, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles en 1973, et Charles a courtisé un nombre impressionnant de femmes «appropriées» jusqu’à ce qu’il rencontre Diana Spencer en 1980. Pendant ce temps, Camilla demeurait dans son cœur, et aussi dans ses plans, comme il le confirma lui-même. Vers la fin 1995, le couple Parker Bowles était divorcé, le prince et la princesse étaient sur le chemin du divorce et Diana avait avoué publiquement à l’interviewer Martin Bashir qu’ils «étaient trois dans ce mariage et que c’était donc un peu encombré». (Ne manquez pas les 9 secrets sur la princesse Diana révélés après sa mort.)

Une fin heureuse pour le prince et la duchesse de Cornwall

L’histoire du prince Charles et de Camilla Parker Bowles a finalement connu une fin heureuse en 2005, lors d’une cérémonie de mariage civil. La reine, mère de Charles, n’a pas assisté à la cérémonie mais est venue à la réception. Camilla a reçu le titre de «Son Altesse Royale la Duchesse de Cornwall». Les mariés filent toujours le parfait bonheur aujourd’hui.