AVEC LA PERMISSION DE CINDY MACFARLANE-FLORES

La vérité au grand jour

Pourtant, Alan savait que c’était possible. Il avait été adopté encore bébé par Norma et Lawrence Robinson. Quelques années plus tôt, il avait fait les mêmes tests d’ADN que Walter pour en apprendre plus sur ses origines et ses antécédents médicaux. Mais il n’en avait jamais parlé à Walter.

Les deux amis ont rapidement comparé les résultats de leurs tests sur le site 23andme.com pour se découvrir plusieurs chromosomes X identiques, ce qui signifiait qu’ils avaient la même mère. «Sans cette banque de données, on ne l’aurait jamais su», soupire Alan.

Apparemment, pourtant, leur mère avait tout fait pour que cela ne se sache jamais. Walter savait qu’elle s’appelait Genevieve K. Paikuli, mais sur le certificat de naissance d’Alan, c’est le nom de Geraldine K. Parker qui figurait. Ces initiales identiques ont fait penser aux deux hommes que Genevieve avait sans doute utilisé un pseudonyme en confiant son fils à l’adoption. Alan soupçonnait également les Robinson, ses parents adoptifs, d’avoir su que Genevieve était sa mère biologique, mais de ne lui avoir rien dit pour respecter son désir d’anonymat.

Pourquoi leur avait-on caché qu’ils étaient frères? Ils se l’expliquent par les normes sociales de l’époque et la période agitée ayant entouré l’attaque de Pearl Harbor, sans compter la guerre qui faisait toujours rage au moment de leur naissance.

«Nous ne savons pas ce qui s’est passé, mais nous ne leur en voulons pas, assure Walter. Chacun avait ses raisons d’agir à l’époque.»

Quoi qu’il en soit, les deux hommes ont gagné bien plus qu’ils n’ont perdu. Grâce à leurs tests d’ADN et aux recherches de Cindy, ils ont su qui étaient leurs pères: deux militaires du continent alors en poste à Hawaii. Mais il y a plus: Walter s’est découvert quatre autres demi-frères auxquels il a rendu visite en Californie; et Alan a appris qu’il avait de son côté deux demi-sœurs et un demi-frère. «C’est assez stupéfiant», reconnaît Walter.

Les recherches terminées, Walter et Alan veulent rattraper le temps perdu. Ils s’étaient perdus de vue après le collège et même s’ils se sont retrouvés par la suite, ils ne se voyaient guère, trop pris par l’éducation de leurs enfants. «Si on avait su plus tôt qu’on est frères, on ne se serait pas lâchés», insiste Walter. C’est le cas maintenant. Ils vivent tous les deux à Honolulu à quelques kilomètres l’un de l’autre, comme lorsqu’ils étaient enfants. Ils s’appellent toutes les semaines et se retrouvent régu­lièrement pour dîner. Ils envisagent même de faire une croisière ensemble.

«Notre mère a vécu jusqu’à l’âge de 92 ans, lance Walter; avec un peu de chance, ça nous laisse quelques années. Surtout avec notre bon bagage génétique!»

