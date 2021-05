La véritable histoire derrière la fameuse «robe de la vengeance» de la princesse Diana

NILS JORGENSEN/REX/SHUTTERSTOCK

En juin 1994, la princesse Diana porte une robe qui n’est pas vraiment digne d’une princesse: une robe noire en soie, décolletée et moulante. Bien qu’éloignée et séparée du prince Charles depuis 1991, même dans cette robe moulante qui enfreignait le protocole royal, Diana incarnait toujours un rayonnement élégant. On a rapidement surnommé cette robe emblématique «la robe de la vengeance» en raison d’une incroyable confession le même soir, qui a fait le tour du monde. Découvrez les secrets que nous avons appris sur la princesse Diana seulement après sa mort.

Deux événements se sont produits en cette nuit fatidique: l’apparition publique de la princesse Diana lors d’une soirée organisée par Vanity Fair et un documentaire révélateur du prince Charles diffusé à la télévision nationale. Le documentaire a été réalisé dans le but de ramener le prince Charles sous un jour plus sympathique, après sa séparation avec Diana – aimée de tous comme et vue comme «la princesse du peuple». Malheureusement, le film s’est retourné contre lui lorsque l’intervieweur a demandé à l’écran à Charles s’il avait été «fidèle et honorable» envers Diana pendant leur mariage. «Oui», a répondu le prince Charles. «Jusqu’à ce que le mariage soit irrémédiablement brisé, nous avons tous deux essayé». Il a suffi de cette subtile confession pour que le prince se retrouve à nouveau dans l’eau chaude.

NILS JORGENSEN/REX/SHUTTERSTOCK

«Nous l’avons appelée « la robe de la vengeance » [car] elle l’a portée le soir même où le prince Charles a avoué son adultère avec Camilla», a déclaré à womanmagazine.co.uk Kerry Taylor, dont la société a vendu aux enchères dix des robes les plus représentatives de Diana en 2013. «Alors que certains se seraient dit: « Je ne peux pas faire face à cette soirée », Diana est sortie dans cette robe en étant absolument magnifique.»

Nous ne connaîtrons peut-être jamais les véritables intentions de Diana lorsqu’elle a porté cette robe noire emblématique, car la créatrice Christina Stambolian a révélé que la robe avait en fait été confectionnée pour Diana trois ans avant cette première apparition sous les projecteurs. À l’époque, la princesse était trop nerveuse pour la porter, car elle la trouvait « trop osée ». En fait, Diana avait initialement prévu de porter une robe Valentino jusqu’à ce que son choix de tenue soit communiqué à la presse avant l’événement, selon les rapports du Telegraph. Au lieu de cela, elle a fait un changement de dernière minute et a opté pour la robe noire «audacieuse» de Stambolian. Anna Harvey, son ancienne styliste, a déclaré qu’elle voulait «ressembler à un million de dollars» ce soir-là.