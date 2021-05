Voici pourquoi la Reine Élizabeth II ne cédera jamais le trône

Le jour de son 21e anniversaire, la reine Élizabeth II promit à l’Angleterre qu’elle serait leur monarque à vie: «Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu’elle soit longue ou courte, sera dévouée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.», a-t-elle dit. C’est une promesse de taille, mais qu’elle honore depuis déjà 69 ans. Et c’est l’une des choses qu’elle ne changera pas alors que par le passé la reine Élisabeth II a transgressé plusieurs règles.

4 / 12

RUPERT HARTLEY/REX/Shutterstock.com

Le règne est sa mission

Des experts de la monarchie telle Sarah Bradford, l’auteure du livre Queen Elizabeth II: Her Life in Our Times, confirme que la reine considère le règne comme la mission et le devoir de sa vie: «Elle n’a jamais considéré l’abdication», dit Bradford à The Week.