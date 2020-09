17 photos colorisées à voir absolument

14 / 18

Avec l'autorisation de MYHERITAGE

Mme Davis

Bette Davis – photographiée ici en 1938 – était une actrice américaine. Notamment connue pour ses rôles dans L’emprise (Of Human Bondage), L’intruse (Dangerous), L’insoumise (Jezebelle), Victoire sur la nuit (Dark Victory), La lettre (The Letter) et La Vipère (The Little Foxes).