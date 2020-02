Nos 35 recettes gourmandes (vraiment décadentes!)

Ces mignonnes gourmandises sont garnies d’une crème fouettée aérienne et de fraises juteuses et sucrées. Leur pâte composée d’une exquise préparation pour biscuits au babeurre promet également un succès.

Une recette de nachos à la dinde et au chili

Des croustilles de tortilla sont généreusement garnies de viande hachée, de haricots noirs, de légumes et de fromage cheddar. Une purée de tomates et de l’assaisonnement au chili leur procurent une incroyable saveur. Complétez d’oignons verts, de coriandre et d’une trempette à la crème sure.

