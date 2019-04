Crème glacée: ce que votre saveur préférée révèle sur vous

Si vous pensez que le fait de commander une glace à la vanille fait de vous quelqu’un d’ennuyeux, vous vous trompez! Voyez comment votre saveur préférée de crème glacée peut en révéler beaucoup sur votre personnalité.

Les amateurs de crème glacée à la vanille sont impulsifs

La vanille est un parfum parmi les plus communs de glace. Les amateurs de ce parfum de crème glacée sont toutefois des gens colorés, impulsifs et n’ayant pas peur de prendre des risques. Ils sont aussi idéalistes et se fient davantage à leur intuition qu’à la logique. Ces traits de personnalité sont tirés de plusieurs études menées par le neurologue Alan Hirsch, qui a mis sur pied une fondation pour la recherche sur les odeurs et les goûts.

Les amateurs de vanille expriment beaucoup leurs émotions et réussissent bien dans leurs relations intimes. Lors de ses recherches, Hirsch utilise les résultats de tests psychiatriques standardisés pour établir des corrélations statistiques et pour expliquer qu’une même partie du cerveau, le lobe limbique, est responsable des traits de personnalité et des préférences alimentaires. Fait intéressant, Hirsch affirme que votre préférence de saveur de crème glacée est déterminée durant l’enfance et a tendance à demeurer ainsi tout au long de votre vie.