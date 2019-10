Politesse: 50 règles d’or à ne pas oublier

Évitez les faux-pas! Au travail, avec la famille et avec les amis, voici les 50 règles d’or à toujours respecter en matière d’étiquette et de politesse.

Si vous prenez place autour d’une tablée de huit personnes ou moins, attendez que chacun soit servi et que l’hôtesse commence à manger avant de porter la première bouchée votre bouche. Si vous êtes assis à une longue table de banquet, vous pouvez commencer dès que plusieurs convives sont assis et servis.

2 / 50

Shutterstock

À ne jamais mettre sur la table!

Tout ce qui n’a rien à voir avec la nourriture.

Les objets qui n’ont aucun lien avec ce que vous mangez (et avec la décoration) devraient rester hors de la table – clés, sacs à main, lunettes de soleil et, plus particulièrement, téléphones.

À l’affut de chaque notification? Découvrez ce qu’il pourrait arriver si les médias sociaux disparaissaient…