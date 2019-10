10 comportements impolis dans un avion

Lorsque vous voyagez, vous avez votre propre horaire à respecter et toutes sortes de petits détails à régler. Mais ce n’est pas parce que vous êtes dans votre bulle et avez hâte d’arriver à destination que vous devez oublier les bonnes manières. Voici les comportements impolis à éviter dans un avion.



2 / 10

PROSTOCK-STUDIO/SHUTTERSTOCK

Rouler son bagage à main

Kate Sullivan, directrice de la création chez Secret Fares, affirme que les passagers polis ne roulent pas leur bagage à main dans le couloir. «Oui, votre bagage à main est plein à craquer pour éviter de payer des frais d’enregistrement et, oui, c’est beaucoup plus facile de le rouler que de le porter, dit-elle. Mais vous le contrôlez beaucoup moins bien de cette façon et vous finirez probablement par buter contre les passagers qui essaient de s’installer à leur place.»

Aussi, le rouler prend un peu plus de temps. Elle recommande de tenir votre bagage à main près de vous et de côté pour qu’il prenne le moins de place possible jusqu’à ce que vous atteigniez votre siège. De plus, ce sera alors plus facile de le soulever pour le mettre dans le porte-bagages. Si jamais cela vous arrive, voici les étapes à suivre en cas de perte de bagages.