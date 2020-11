7 choses qu’un pirate peut faire avec votre adresse de courriel

5 / 9

EXTARZ/SHUTTERSTOCK

Voler des infos financières

Les choses commencent à devenir vraiment problématiques si les pirates informatiques sont capables de dénicher vos informations bancaires, que vous avez probablement envoyées par courriel à un moment ou un autre. Vos comptes bancaires en ligne peuvent également être une cible de choix pour les pirates informatiques, surtout si vous utilisez votre adresse électronique pour vous connecter.

Il va sans dire qu’une fois qu’un pirate informatique y a accès, votre argent est sérieusement menacé. «C’est l’un des plus grands risques associés au piratage de votre adresse courriel, explique Jason Glassberg. Une fois que les pirates l’ont obtenue, il leur est facile de réinitialiser votre compte bancaire et d’y faire des transactions.» En plus d’être potentiellement dévastateur pour vos finances, cela peut aussi nuire à votre cote de crédit, explique Justin Lavelle, chef des communications chez BeenVerified: «Les cybercriminels peuvent utiliser vos données de carte de crédit, ouvrir des comptes bancaires à votre nom et contracter des emprunts. Cela va probablement ruiner votre cote de crédit et ruiner votre crédibilité financière.»

