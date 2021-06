1 / 13

Mike Lowery/Sélection du Reader's Digest

Désolé du retard

– Bonjour! Désolé, j’ai un peu de retard. Je suis sur le pas de la porte. Il ne me reste qu’à m’arracher du lit, me doucher en vitesse et rester 10 minutes devant l’armoire en me séchant à l’air.

– Dans cinq minutes, juré. Il suffit que je repeigne la pièce. J’en ai pour deux minutes, max.

– Je suis tout près! Je rentre dans une librairie, j’achète et je lis Le chardonneret. Je ne l’ai pas lu encore et il paraît que c’est génial. Je ne révélerai pas la fin.

– Je suis en route. J’ai dû exorciser la chienne de la voisine. C’est un croisé golden caniche. La bête était possédée, je n’avais pas le choix, non?

– Je traverse la rue. Je me suis arrêté manger un morceau. J’avais envie d’une pomme, alors j’ai trouvé un verger à la campagne. Je te raconterai quand je serai là. Très vite.

– Je suis VRAIMENT désolé – j’y serai dans deux minutes. Il fallait boucler la production de mon film indépendant. L’histoire devrait te plaire. Il y a déjà des ­rumeurs de prix.

– Je suis à une rue! Tu te souviens du croisé golden caniche possédé ? Eh bien, je suis tombé amoureux de sa propriétaire et je l’ai épousée. Nous avons eu un enfant très vite.

– Je ne supporte pas le train. Mais comme je voulais vraiment venir, j’ai fini par sauter à bord d’un bateau, sauf qu’il s’est pris une vague géante et qu’il a chaviré. Les passagers ont échoué sur une île. C’est devenu très politique et les survivants ont formé plusieurs factions. J’ai été nommé leader d’un des groupes. La dernière épreuve de force prévue sur la plage devrait déterminer qui contrôle nos réserves très limitées. Je viens aussitôt que c’est terminé!

– Je suis tout près. J’ai fini par marcher dans la mauvaise direction et j’ai vu un parrain de la mafia se faire tabasser dans une ruelle sombre. La police m’a inscrit d’office à un programme de protection des témoins et je m’appelle désormais Hubert Tingleman. J’ai ouvert à la campagne une petite quincaillerie qui a beaucoup de succès, mais il ne faut en parler à personne.

– Ne m’en veux pas, mais je croyais que tu parlais du café près de mon appartement. Je n’ai pas compris que tu voulais me voir dans celui qui est près de chez toi. C’est un peu loin, je suis vraiment crevé. Ça ne t’ennuie pas qu’on remette au week-end prochain? Je t’adore!

NEWYORKER.COM (1er JUIN 2019), ©2019, NOAH GEBSTADT.

C’est avec de l’humour que la ponctualité est abordée dans cet article!