Visioconférence: 14 règles d’étiquette à suivre sur zoom

Levez la main, ceux qui n’avaient jamais entendu parler de Zoom avant mars 2020. Si c’est votre cas, vous n’êtes pas seul. Avec le confinement imposé par la Covid-19, beaucoup ont dû implanter spontanément une nouvelle dynamique de travail en ligne à partir de la maison. Un logiciel de communication, comme Zoom, alors peu connu, est soudainement devenu viral. En décembre 2019, Zoom avait 10 millions d’usagers quotidiens. Ils étaient 300 millions en avril 2020, pour le travail, les cours, les contacts et même les rencontres. L’ère de Zoom était lancée.

L’engouement pour les visioréunions a créé un nouvel univers, et institué simultanément des règles d’étiquette autour de Zoom et autres plateformes de visioconférences, selon Karen Donaldson, auteure et professeure en étiquette, communication et langage corporel. La confusion de départ s’est accompagnée d’une forte volonté d’apprendre. Ainsi, un an plus tard, des directives claires sont apparues autour du comportement en rencontres virtuelles.

Tout commence par un apprentissage de ce mode de communication. «En ces temps imprévisibles, il importe de connaître les tenants et aboutissants des appels vidéo, souligne-t-elle. C’est une nouvelle façon de communiquer; alors, prenez le temps de bien en comprendre la pratique et la technique.» En effet, une multitude de problèmes peuvent survenir durant une visioconférence. Une fois que nous sommes réunis, voici les règles d’étiquette pour Zoom.

