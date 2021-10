13 comportements qui font de vous un voisin détestable

Être voisins, c’est parfois bien plus qu’habiter la porte d’à côté. On vous dévoile des témoignages touchants de bon voisinage.

Vous tentez de recruter vos voisins dans votre entreprise

Les bons voisins cherchent à se soutenir mutuellement et à encourager les entreprises locales et les amis. Malheureusement, certaines compagnies exploitent ces rapports en en faisant leur modèle d’affaires. Non seulement ils poussent les gens à solliciter leurs amis et leurs voisins pour acheter leurs produits (huiles essentielles, maquillage, vêtements, chandelles, articles ménagers), mais aussi pour qu’ils deviennent membres de leur «équipe» de vente.

«Ce type de marketing de réseau est là pour faire de l’argent, mais vos voisins n’ont pas à devenir votre source de revenus, explique Diane Gottsman. Vous pouvez leur demander une fois si ça les intéresse d’y participer, mais n’insistez pas. En reparler après qu’ils vous ont dit non est déplacé.»

