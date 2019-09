17 bonnes manières qu’on n’aurait jamais dû abandonner

Les bonnes manières évoluent, mais ne se démodent jamais. Si vous ne vous pliez pas aux règles suivantes, vous avez peut-être besoin d’affiner vos manières.

Répondre à une invitation

Aujourd’hui, les gens reçoivent une tonne d’invitations et ces invitations sont devenues vraiment informelles. Comme elles sont souvent envoyées par courriel ou via les médias sociaux, répondre à une invitation est devenu aussi rare qu’enlever son chapeau à l’intérieur pour un homme.

Si garder son chapeau est une pratique anodine aujourd’hui, négliger de répondre à une invitation constitue par contre un manquement aux règles les plus élémentaires de la bienséance, selon Diane Gottsman, spécialiste de la bienséance et auteure de Modern Etiquette for a Better Life. «Les gens doivent entre autres acheter de la nourriture et organiser des activités, ce qui requiert temps et argent, explique-t-elle. Ne pas répondre ou attendre à la dernière minute pour le faire rend la tâche de l’hôte infiniment plus compliquée.»

