10 photos à ne jamais afficher sur les réseaux sociaux

illpaxphotomatic/Shutterstock

Sa carte d’embarquement

Annoncer en ligne son prochain voyage peut sembler sans conséquence, mais afficher sa carte d’embarquement pourrait l’être. Vos amis connaissent déjà votre nom et peut-être même votre lieu de destination. Mais selon Brian Krebs, auteur et fondateur du site Krebsonsecurity.com – journalisme d’enquête en cybercriminalité et en sécurité informatique –, d’autres renseignements personnels pourraient mettre votre sécurité à risque. Cependant, nous pouvons être plus malins que les escrocs!

Un affichage sur les médias sociaux pourrait compromettre la confidentialité de votre carte de fidélité et de votre dossier passager (PNR). Un pirate informatique qui s’en donne la peine peut avoir accès à votre cumul de miles, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et même aux données de votre passeport. Et par le ciblage de votre numéro de réservation, il obtiendra les détails précis de votre voyage. Sachant que la maison est vide, des cambrioleurs pourraient y faire un tour.