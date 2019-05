14 choses à ne jamais faire dans un avion

10 / 14

Aureliy / Shutterstock

Pas trop d’alcool

Bien qu’un bon verre de vin allège les longueurs du voyage, l’alcool est extrêmement déshydratant. Associé à la sécheresse régnant dans la cabine, il peut vraiment dessécher votre corps. En plus, l’effet de l’alcool va se faire sentir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort à cause de la rareté de l’air dans la cabine. Sans oublier que l’excès d’alcool fragilise votre système immunitaire – et cela concerne donc aussi votre petit rituel préembarquement au bar de l’aéroport ! «Boire un verre en avion revient à en boire deux au sol, ça vous frappe plus vite, avertit Linda Ferguson. Nous avons l’habitude de diluer généreusement les boissons alcoolisées ou, si quelqu’un veut un verre de vin, nous ne lui en servons qu’une moitié plutôt qu’un verre entier !»