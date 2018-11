Vous ne vous ferez pas d’amis en laissant les restes de votre repas chinois dans l’évier, surtout si ces aliments ont une forte odeur. C’est correct d’apporter votre lunch au travail ou d’en commander un et à manger au bureau, s’il ne sent pas trop fort. Autrement, ça peut être vraiment désagréable pour les autres. Si des collègues apportent constamment des mets odorants, parlez-en au chef du département plutôt que directement à vos collègues, surtout quand il s’agit de cuisine exotique. Ces épices à odeur piquante sont excellentes pour la santé. Mangez ce type de cuisine chez vous plutôt qu’au bureau.

Le collègue qui sent mauvais

Parlons des choses terre à terre. Ce n’est pas tant la nourriture qui pue. Saviez-vous que vous aviez une odeur corporelle ? Beaucoup de gens ne le savent pas : et pourtant nous avons une empreinte odorante. Laura Handrick, analyste en RH chez FitSmallBusiness note qu’il y a des différences de genre selon la façon dont les femmes et les hommes perçoivent l’odeur des autres. « Les hommes se plaignent de l’odeur corporelle, alors que les femmes protestent contre les parfums et les eaux de Cologne, au nom de leurs allergies. » Les femmes seraient donc plus « polies ». En réalité, au bureau, il faut tendre à avoir une odeur neutre. Pas de bougie parfumée ni d’encens, s’il vous plaît ! Et ne lâchez pas un dernier rond de fumée dans cet environnement quand vous êtes sortis prendre une cigarette.