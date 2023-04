Réseaux sociaux: 13 choses qui se produisent lorsqu’on décroche

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK

Vous aurez plus confiance en vous

Quand on publie des messages sur les médias sociaux, on a tendance à ne présenter aux autres que les moments les plus joyeux et les plus excitants de notre vie. Ceci peut sembler anodin, mais si l’on ne voit les gens que sous leur meilleur jour, il est facile de développer un sentiment d’infériorité par comparaison. Et cette tendance à se comparer négativement à ceux que l’on perçoit comme nous étant supérieurs est ce que les psychologues appellent la «comparaison sociale ascendante».

«Supposons que vous voulez tomber enceinte, suggère Mai-Ly Nguyen Steers, boursière postdoctorale et conférencière à l’Université de Houston. Normalement, les gens ne viendraient pas spontanément vous montrer leur bébé et vous dire à quel point il est merveilleux. Pourtant, c’est un peu ce que l’on fait sur les réseaux sociaux en envoyant notre message à un vaste public.» Une étude faite par Mai-Ly Nguyen Steers et ses collègues démontre que les utilisateurs actifs de Facebook se comparent plus aux autres, ce qui se traduit par des symptômes de dépression plus fréquents. Quitter Facebook et les autres comptes en ligne vous libère de ces comparaisons sociales: vous vous sentirez plus heureux et regagnerez confiance en vous.