Entretien et rangement

20 idées pour désencombrer sa maison

Retrouvez de l’espace: misez sur un rangement efficace! Et si ces 20 idées pour désencombrer votre maison vous permettaient aussi de libérer votre esprit et alléger votre vie? Plus on désencombre, mieux on se sent: vous voulez essayer?

1 / 20 Antonio Guillem/Shutterstock Réfléchir avant de désencombrer la maison Ne vous précipitez pas pour commencer cette énorme tâche de désencombrer votre maison. Observez tout ce que vous avez à faire. Faites des listes des tâches pour chaque pièce. Établissez un ordre d’importance. Réfléchissez au type de rangement que vous privilégierez, visitez des sites web inspirants et des magasins pour trouver de bonnes idées. Ensuite, seulement… lancez-vous sans vous presser ! Il vaut mieux prendre du temps de réflexion pour que votre travail soit ensuite vraiment bien fait! Avant de commencer votre désencombrement, consultez ces 16 astuces d’experts du ménage qui vous feront gagner du temps.

2 / 20 kurhan/Shutterstock Travailler pièce par pièce dans la maison Ne vous précipitez pas pour désencombrer toutes les pièces de votre maison à la fois… vous ne feriez qu’un travail partiel, partout! Ce n’est pas efficace! Il est préférable de faire une pièce par jour que de prendre une journée pour essayer de tout faire. Vous serez plus satisfait ensuite. Votre maison parait peut-être en désordre à cause de ces 8 erreurs de décoration.