8 lieux de travail à découvrir dans le monde pour pratiquer le cotravail

Le cotravail – ou coworking en anglais – consiste à organiser des journées dans un espace commun pour travailler en équipe. Depuis quelques années, cette méthode est de plus en plus populaire à travers le monde et la tendance s’est même rendue à Montréal. En cette Journée internationale du coworking – eh oui, elle existe depuis 2005 – nous vous proposons un aperçu des plus beaux espaces de cotravail à travers le monde, proposés par la carte All Access (carte mensuelle sans abonnement, qui donne accès à plus de 600 espaces WeWork à travers le monde.