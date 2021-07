Passer de la marche à la course en 8 étapes faciles

Une fois que vous avez décidé de courir, il vous faut de nouvelles chaussures sans quoi vous pourriez vous blesser. «La marche et la course relèvent de deux dynamiques kinésiologiques différentes et doivent se concevoir différemment dès le départ, dit Amanda Dale, entraîneuse personnelle. La course se traduit par un impact sur le milieu du pied, contrairement à la marche où la plupart des gens se reçoivent sur le talon. Les chaussures de course disposent également d’un renfort contre la pronation (rotation vers l’intérieur) ou la supination (rotation vers l’extérieur) naturelle du pied.

Commencer en douceur

Une fois que vous avez décidé d’établir une routine de course, mieux vaut y aller progressivement. Établir un ratio marche-course est le meilleur moyen de ne pas brûler les étapes. «J’entraîne toujours mes coureurs débutants en leur faisant alterner des épisodes de marche et de course – trois minutes de marche et 30 secondes de course, par exemple, explique Amanda Dale. De cette manière, on peut introduire progressivement un certain volume de course sans que le client se sente dépassé.» Continuez de courir des 30 secondes jusqu’à ce que le ratio marche-course soit égal.

