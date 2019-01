12 indices pour reconnaître un narcissique

7 / 12 Michal Kowalski / Shutterstock Il ne supporte pas la critique « Alors que certains narcissiques sont plutôt introvertis, beaucoup peuvent avoir des réactions défensives et même violentes face aux critiques ou aux échecs », précise le Dr Van der Linden. Même si on les confronte calmement sur leurs failles, ils peuvent exploser et réagir par des cris, des pleurs, de la colère ou autre réaction agressive.

8 / 12 Dean Drobot / Shutterstock Elle est une icône de la mode L’égocentrisme acharné s’exprime souvent à travers un souci extrême pour l’apparence et le désir de mobiliser les regards et l’attention sur soi, selon une étude parue dans Social Psychological and Personality Science. Les narcissiques consacreront beaucoup de temps et d’efforts pour se faire remarquer par leur choix de vêtements griffés, de maquillage, de coiffure, d’auto et de tous les accessoires qui mettront en valeur leur statut et étaleront leur puissance.