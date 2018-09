25 questions à poser à vos grands-parents

4 / 25

Photographee.eu/Shutterstock

D’où vient ton nom?

Il y a beaucoup d’histoire et d’anecdotes autour du prénom choisi pour un enfant. Et à l’époque, c’était la même chose qu’aujourd’hui. Probablement que leur prénom a une signification particulière qui serait intéressante à connaître. Peut-être que leur prénom est un hommage à une autre personne importante pour leurs parents. Plongez dans ce pan de votre histoire familiale et profitez-en pour discuter des frères et sœurs de vos grands-parents.