22 façons d’arrêter de se sentir coupable tout le temps

8 / 22

iStock/Eva Katalin Kondoros

Acceptez d’avoir parfois raison

La réaction des autres peut vous faire sentir coupable, même lorsque vous avez raison. Si vous avez besoin d’une journée tranquille et qu’une amie vous appelle avec une nouvelle urgence, il faut apprendre à dire non. Vous mettez des limites pour protéger votre équilibre psychologique et non pas parce que vous êtes ingrate. Et vos conseils n’en seront que meilleurs si vous êtes moins stressée.