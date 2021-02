8 sons à écouter pour passer une meilleure nuit

4 / 8

Des bruits venant de la nature

Ce n’est pas un hasard si les machines sonores et les applications pour le sommeil sont remplies de bruits de forêt et de nature sauvage. Des scientifiques de l’Université du Sussex, en Grande-Bretagne, ont demandé aux participants d’écouter des enregistrements de sons naturels et artificiels tout en mesurant l’activité de leur cerveau et de leur système nerveux. Ils ont découvert que les sons de la nature attirent davantage l’attention du cerveau vers l’extérieur que vers l’intérieur. Or il se trouve que l’attention dirigée vers l’intérieur est associée à l’anxiété, au stress et à la dépression, qui peuvent tous contrarier le sommeil. Les chercheurs ont également constaté que le système nerveux des participants adoptait un mode d’activité plus détendu, plus proche du mode «repos et digestion», après avoir écouté des bruits de la nature.

Utiliser les sons de l’extérieur pour vous aider à dormir est un moyen accessible d’entrer en communication avec la nature si vous vivez dans un environnement où domine le bruit artificiel. Vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres pour vous endormir au chant des grillons les soirs d’été? Faites entrer les grillons dans votre chambre!