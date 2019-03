11 raisons d’avoir une confiance absolue en votre partenaire

Faire confiance, c’est d’abord se fier à la parole de l’autre, mais ces petits indicateurs vous aideront à déterminer si vous êtes dans une relation fondée sur l’amour et la stabilité.



Elle partage avec vous ce qu’elle ressent

Dire avec honnêteté ce que vous pensez et ressentez est un des signes les plus forts de la confiance que vous pouvez accorder à votre partenaire, pense Shaunti Feldhahn, chercheuse en sciences sociales et auteure de The Surprising Secrets of Highly Happy Marriages: The Little Things That Make a Big Difference (L’étonnant secret des mariages très heureux : cette petite chose qui fait toute la différence). «L’ouverture et la vulnérabilité lorsqu’on se parle – ce désir d’ouvrir réellement son cœur et de partager ce que l’on pense, au risque de paraître ridicule ou d’être critiqué –, voilà une chose qui effraie dans bien des relations», dit-elle.

Si votre partenaire ne vous confie pas immédiatement ce qui lui traverse l’esprit ne veut pas dire qu’elle n’a pas envie de partager ce qu’elle pense avec vous. Parler aide certaines personnes à gérer leurs émotions, mais d’autres personnes ont d’abord besoin d’être seules pour faire le tri de leurs sentiments. Même s’il faut à votre partenaire quelques heures ou quelques jours avant de se confier, la discussion pleine d’émotion qui suivra montrera un degré de confiance très élevé.

