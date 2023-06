L’art de rédiger une lettre de remerciement

anilakkus/Getty Images

Certains peuvent trouver que la pratique est démodée, mais savoir comment écrire une lettre de remerciement comporte ses avantages. Il est entendu que l’on peut envoyer un texto rapide pour dire merci, mais une note manuscrite demeure un geste intemporel et mémorable pour transmettre sa reconnaissance. Bien entendu, les bons mots (ou le moment parfait) peuvent sembler un défi. Apprendre à exprimer sa gratitude, ou trouver le cadeau parfait de remerciement est un peu comme définir le bonheur; avec un peu de temps et d’effort (et quelques exemples, comme ci-dessous), vous pouvez apprendre à écrire une lettre de remerciement à la fois personnelle, affectueuse et mémorable.

Vous avez bien aimé le professeur de votre enfant? C’est l’occasion de lui offrir l’un de ces cadeaux pour professeur, à offrir en fin d’année.

À quelle occasion rédiger une note de remerciement

De nombreuses occasions réclament une note de remerciement, comme un entretien d’embauche, un séjour chez quelqu’un ou lorsqu’on vous rend service. Et on sait, en général, que ce n’est qu’une façon polie d’exprimer sa reconnaissance. Mais la raison la plus courante pour une telle note est lorsqu’on reçoit un cadeau. Même s’il est inattendu, inintéressant ou qu’on a déjà remercié en le recevant, un mot de reconnaissance est totalement indiqué. Surtout si ce cadeau provient d’un parent âgé, comme votre grand-mère.

Il faut toujours avoir du papier à lettres sous la main, pour rédiger une telle note sans attendre. Cela permet, à tout le moins, d’accuser réception du cadeau, mais fera surtout une impression durable sur vos proches.

Voici 7 autres façons simples de pratiquer la gratitude au quotidien.

Ce qu’il faut écrire dans une note de remerciement

Que ce soit par courriel ou par lettre, il y a certaines règles à respecter dans chaque missive. Vous manquez d’idées? Consultez les messages de remerciement suivants, qui exprimeront parfaitement votre reconnaissance. Voici quoi écrire:

L’appel . Dans la rédaction d’un mot de remerciement, on commence par s’adresser à la personne visée. Et à moins de bien la connaître, «Cher(ère)…» est la meilleure amorce, autant pour votre grand-mère Lucille que pour le Dr Pierrefonds, dont vous avez obtenu la bourse d’études. Dans une lettre officielle, faites précéder le nom de famille de M. ou Mme.

. Dans la rédaction d’un mot de remerciement, on commence par s’adresser à la personne visée. Et à moins de bien la connaître, «Cher(ère)…» est la meilleure amorce, autant pour votre grand-mère Lucille que pour le Dr Pierrefonds, dont vous avez obtenu la bourse d’études. Dans une lettre officielle, faites précéder le nom de famille de M. ou Mme. Remerciements. Ne soyez pas timide, il faut transmettre sans attendre des remerciements directs. «Merci pour le cadeau ou l’événement.» Ou après un entretien d’embauche: «Merci d’avoir pris le temps de me recevoir.» Après un mariage: «Merci beaucoup d’être venu à notre mariage/Merci pour votre cadeau de noces si bien pensé.»

Ne soyez pas timide, il faut transmettre sans attendre des remerciements directs. «Merci pour le cadeau ou l’événement.» Ou après un entretien d’embauche: «Merci d’avoir pris le temps de me recevoir.» Après un mariage: «Merci beaucoup d’être venu à notre mariage/Merci pour votre cadeau de noces si bien pensé.» Composantes. C’est ici que vous devez spécifier ce qui motive vos remerciements. Vous pouvez préciser l’emploi futur du cadeau («Trop heureuse de pouvoir enfin fabriquer mon propre pain»), ou à quel point vous appréciez la personne («Quelle chance j’ai d’avoir un si bon ami!»). S’il s’agit du suivi d’un entretien d’embauche, il faut souligner l’un des aspects du poste qui vous intéresse particulièrement, ou rappeler à quel point vos compétences et votre expérience peuvent être bénéfiques à l’entreprise.

C’est ici que vous devez spécifier ce qui motive vos remerciements. Vous pouvez préciser l’emploi futur du cadeau («Trop heureuse de pouvoir enfin fabriquer mon propre pain»), ou à quel point vous appréciez la personne («Quelle chance j’ai d’avoir un si bon ami!»). S’il s’agit du suivi d’un entretien d’embauche, il faut souligner l’un des aspects du poste qui vous intéresse particulièrement, ou rappeler à quel point vos compétences et votre expérience peuvent être bénéfiques à l’entreprise. Remerciement final. L’essentiel dans l’apprentissage de la rédaction d’une note de reconnaissance est justement de savoir formuler les remerciements. Les visualiser comme des serre-livres: un à chaque extrémité de la lettre. Cela peut être un simple «encore merci», mais vous pouvez aussi lui dire votre hâte de le ou la revoir. Après tout, votre relation prime sur tout cadeau qui soit, et c’est également la raison de vos remerciements.

L’essentiel dans l’apprentissage de la rédaction d’une note de reconnaissance est justement de savoir formuler les remerciements. Les visualiser comme des serre-livres: un à chaque extrémité de la lettre. Cela peut être un simple «encore merci», mais vous pouvez aussi lui dire votre hâte de le ou la revoir. Après tout, votre relation prime sur tout cadeau qui soit, et c’est également la raison de vos remerciements. Signature. Pour les notes de remerciement professionnelles, utilisez une conclusion formelle comme «Cordialement» ou «Sincèrement vôtre». Pour les amis et la famille, «Salutations amicales» ou «Avec tout mon amour». Dans une lettre, ajoutez votre signature dactylographiée et manuscrite; votre simple nom suffit dans un courriel.

Conseils de rédaction pour des remerciements

Brève et concise. Lorsque vous écrivez une note de remerciement, limitez-vous à quatre ou cinq phrases. Cela suffit à exprimer votre gratitude.

Lorsque vous écrivez une note de remerciement, limitez-vous à quatre ou cinq phrases. Cela suffit à exprimer votre gratitude. Ne pas attendre. Ceci est vrai en particulier pour la lettre qui suit un entretien d’embauche (24 heures, au plus), mais s’applique aussi à tout autre type de remerciement. L’envoyer alors que l’événement, le cadeau ou la faveur est encore dans l’esprit de tous. Cela dit, il vaut mieux une lettre tardive que pas de lettre du tout.

Ceci est vrai en particulier pour la lettre qui suit un entretien d’embauche (24 heures, au plus), mais s’applique aussi à tout autre type de remerciement. L’envoyer alors que l’événement, le cadeau ou la faveur est encore dans l’esprit de tous. Cela dit, il vaut mieux une lettre tardive que pas de lettre du tout. Personnaliser (et mentionner le cadeau!) Même si vous devez envoyer une grande quantité de lettres de remerciement comme à la suite d’un mariage, il faut tenter d’inclure une touche personnelle dans chacune. Cela représente beaucoup pour la personne qui la reçoit, et parfois (comme ceux interviewés pour un emploi), fait toute la différence. Pour remercier d’un cadeau, spécifiez duquel il est question.

Même si vous devez envoyer une grande quantité de lettres de remerciement comme à la suite d’un mariage, il faut tenter d’inclure une touche personnelle dans chacune. Cela représente beaucoup pour la personne qui la reçoit, et parfois (comme ceux interviewés pour un emploi), fait toute la différence. Pour remercier d’un cadeau, spécifiez duquel il est question. Écrire du fond de son cœur. Ce que vous écrivez devrait vous représenter fidèlement. Si vous êtes plutôt décontracté, évitez le formalisme avec votre meilleur ami. Et ne vous contraignez pas à employer des mots recherchés, cela sonnera faux; gardez le même ton à l’écrit qu’en personne.

Ce que vous écrivez devrait vous représenter fidèlement. Si vous êtes plutôt décontracté, évitez le formalisme avec votre meilleur ami. Et ne vous contraignez pas à employer des mots recherchés, cela sonnera faux; gardez le même ton à l’écrit qu’en personne. Se relire et se corriger. Même s’il s’agit d’un mot très court, il doit toujours être relu pour éviter toute faute de frappe ou erreur.

Exemples de lettres de remerciement

Certaines règles d’étiquette ont été redéfinies au cours de la dernière décennie, mais tout comme pour les RSVP, les notes de remerciement ne sont pas en cause. Voyez, ci-dessous, des exemples de notes de remerciement pour diverses occasions.

Exemple de lettre de remerciement professionnelle

Vous pouvez augmenter vos probabilités d’obtenir un emploi avec une lettre de remerciement après des entretiens. Si plusieurs personnes vous ont interviewé, envoyez à chacune une note de remerciement personnalisée et distincte. Par courriel, assure-vous de bien maîtriser les règles de politesse. Utilisez l’exemple suivant pour vous guider.

Madame Lenoir,

Je tiens à vous remercier vivement pour votre accueil de ce matin. J’ai trouvé les détails concrets sur le travail d’équipe pour le poste en question particulièrement intéressants.

Celui-ci semble correspondre à l’emploi que je recherche à ce point-ci de ma carrière. J’ai apprécié particulièrement l’aspect (précisez le rôle que vous occuperiez), et, comme il en a été question dans l’entrevue, je crois posséder les compétences et l’expérience en communication énoncées.

Je vous remercie à nouveau pour le temps que vous m’avez consacré. Je souhaite avoir bientôt des nouvelles de vous pour les prochaines étapes.

Veuillez accepter, Madame, l’expression de mes sentiments distingués,

Prénom + nom de famille

Numéro de téléphone

Exemple de lettre de remerciement pour un événement

Lors d’un événement majeur avec remise de cadeaux, la rédaction d’une liste de remerciements peut sembler un défi. Un conseil: tenez la liste des cadeaux et de leurs expéditeurs à mesure que vous les déballez. Cela facilitera énormément la tâche! Suivez l’exemple ci-dessous, qui conviendra également à une remise de diplôme, avec un libellé adapté.

Cher Mathieu et chère Laurie,

Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir participé à la célébration de notre mariage! Votre présence a embelli encore plus cette journée absolument exceptionnelle dans nos existences.

Merci également pour votre magnifique et généreux cadeau. Nous penserons à vous chaque fois que nous l’utiliserons!

Nos salutations les plus chaleureuses,

Le nouveau couple heureux

Exemple de lettre de remerciement pour un cadeau

Quand un proche vous fait un cadeau, ou vous rend un grand service, une lettre de remerciement manuscrite s’impose. C’est le moyen sur mesure pour exprimer votre reconnaissance (hormis ces citations de gratitude). L’exemple suivant vous aidera à mieux l’énoncer.

Mon cher Pierre,

Un grand merci pour le barbecue. Nous l’avons inauguré hier soir en réussissant le meilleur poulet au monde! Fais-nous signe dès votre retour de vacances, afin que nous puissions vous inviter pour souper et vous démontrer nos nouveaux talents en grillade.

Merci encore pour ce cadeau parfait.

Amitiés,

Jean et Jeannette

Peut-on envoyer une lettre de remerciement par courriel?

Oui, mais dans certaines circonstances. Tout comme pour les pourboires, les règles entourant les lettres de remerciement peuvent être déroutantes. Dans le cas de petits cadeaux, d’amis proches et de la famille, ainsi que du court délai après un entretien d’embauche, l’envoi d’un courriel peut être envisagé. Par exemple, pour remercier le père du meilleur ami de votre enfant de l’avoir ramené à la maison, ou comme rappel au responsable du recrutement, le lendemain de votre entretien d’embauche.

Pour des services ou des événements plus conséquents, il est préférable de transmettre vos remerciements par écrit. Il existe quelques exceptions à cette règle, soit que l’adresse du destinataire vous soit inconnue, ou que vous manquiez de temps. Mais en général, un remerciement bien formulé est la réponse à un cadeau tangible. À l’ère des échanges numériques, recevoir une lettre manuscrite par la poste est un moment spécial; quoi de plus agréable et réconfortant que de reconnaître l’écriture d’un être aimé.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!