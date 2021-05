15 choses dont se souviennent les enfants des années 50

Les jeux de société – comme le Scrabble – étaient populaires dans les années 1950. Un lecteur a partagé cette photo d’une famille jouant au Carrom. «Le plateau carré à deux faces comporte d’un côté un jeu de dames et de l’autre un jeu de crokinole. – Jimmy Rosen

Voitures sans ceinture de sécurité

«Lorsque mon mari a obtenu un nouvel emploi dans une compagnie d’assurance à Midland, dans le Michigan, on lui a dit qu’il devait avoir l’air de réussir dans la vie. Il a donc acheté de nouveaux vêtements et ce cabriolet Chevrolet 1957 bleu layette dans lequel nos filles Nancy et Debra posent». – Lois Crites de Punta Gorda, en Floride.

Volvo a introduit les premières ceintures de sécurité à trois points dans les voitures en 1959. Un peu plus tard dans les années 1970, ces modèles de voitures étaient totalement différents.