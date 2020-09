9 signes que vous devez consulter un psychologue

1 / 9

ISTOCK/TODOR TSVETKOV

Vous ressentez une tristesse ou une colère extrême

Ressentir des émotions instables peut être le signe précurseur que vous avez besoin de consulter un psychologue. Une thérapie pourrait en effet vous aider à régler ce problème. «Si vous mangez ou dormez plus (ou moins) que d’habitude, si vous vous éloignez graduellement de votre famille et de vos amis, ou si vous vous sentez simplement blessé, parlez-en à quelqu’un avant que les choses s’enveniment et que de graves problèmes ne se développent et affectent votre qualité de vie», estime le psychiatre David Sack. «Si ces sentiments s’intensifient au point de vous demander si la vie vaut la peine d’être vécue ou si vous avez des pensées de mort ou de suicide, demandez de l’aide immédiatement.»