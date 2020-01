Couple: 31 comportements toxiques (que l’on croit bons)

Dans un couple, certains comportements semblent romanesques et idéalisés socialement, mais ils sont en fait toxiques et peuvent littéralement empoisonner votre relation amoureuse. Voici les conseils de nos experts.



SOLIS IMAGES/SHUTTERSTOCK

Emménager ensemble trop vite

«Les gens viennent souvent me voir pour avoir des conseils parce qu’ils ont eu quelques rendez-vous éclair avec quelqu’un et ont emménagé ensemble après seulement quelques mois de fréquentation. Ayant pris cet engagement, ils réalisent alors vraiment qui est l’autre et ne sont pas heureux. Cette personne est peut-être encore trop attachée à son ex, a des enfants qu’elle n’avait jamais mentionnés, a des dettes ou encore vit à vos crochets. Attendez toujours au moins un an avant d’emménager ensemble. Ça peut sembler long si vous êtes follement en amour, mais vivre ensemble et faire en sorte qu’une relation dure est plus une affaire de compatibilité et de valeurs communes que de chimie.»

– April Masini, spécialiste de l’étiquette et en relations de couple, auteure de quatre livres pratiques sur les relations amoureuses ainsi que d’une chronique appelée Ask April

