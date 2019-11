Gommage pour les pieds: 8 recettes d’exfoliants maison

6 / 8 ISTOCK/OLLO Exfoliant au lait et au sucre Le lait fait du bien au corps, intégrez-le à vos soins de pieds, conseille Alexis Wolfer, spécialiste en beauté maison, fondatrice de TheBeautyBean. Prenez d’abord un bain de pied au lait pour renforcer les effets de son exfoliant au sucre. Mélangez à parts égales du lait entier et de l’eau chaude dans une cuvette, assez pour couvrir vos pieds. Faites tremper ceux-ci pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le liquide ait refroidi. «L’eau chaude amollit la peau, et l’acide lactique du lait détache les cellules mortes en douceur, sans compter que le gras du lait hydrate les pieds, ce qui facilitera l’exfoliation.» Pour l’exfoliant, mélangez à parts égales du sucre blanc et du sucre brut avec juste assez d’huile de coco pour former une pâte épaisse. «La taille différente des grains de sucre donne des effets complémentaires.» Frottez vos pieds en insistant sur les talons et sur les callosités. Puis lavez-les et hydratez-les avec un peu d’huile de coco. Pour hydrater en profondeur, enfilez des chaussettes et gardez-les pendant une heure ou toute la nuit. Connaissez-vous ces aliments qui contiennent plus de calcium qu’un verre de lait?

7 / 8 ISTOCK/TASHKA2000 Exfoliant au miel et au jus de citron Pour améliorer votre humeur, Chrystal Johnson, qui assure la rédaction du site Web Happy Mothering, propose un exfoliant nourrissant et réconfortant pour vos pieds. Mélangez ½ tasse de chacun des ingrédients suivants: sels d’Epsom, sucre et huile de coco. Ajoutez 1 c. à table de miel et 5 gouttes d’huile essentielle de citron de qualité. Mouillez vos pieds et exfoliez-les avec la préparation. Rincez et séchez en tapotant avec une serviette. Hydratez avec une bonne crème naturelle. «Si vous exfoliez vos pieds et que vous les hydratez juste avant d’aller au lit, enfilez immédiatement des chaussettes pour conserver l’humidité. Au réveil, vos pieds seront bien contents!»