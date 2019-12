Gingivite: 10 remèdes maison vraiment efficaces

4 / 11

DALAIFOOD / SHUTTERSTOCK

Pâte de curcuma

Cette épice, qui entre dans la préparation des plats au curry, est aussi de plus en plus reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes. De plus, une étude menée par des chercheurs de l’Université du Penjab, en Inde, a montré qu’on peut soulager la gingivite en se massant deux fois par jour les gencives avec une pâte faite d’une cuillerée à café de curcuma, d’une demi-cuillerée à café de sel et d’une demi-cuillerée à café d’huile de moutarde. Le curcuma est un allié beauté! Voici les bienfaits du curcuma pour une peau et des cheveux resplendissants.